Посольство РФ в Париже сообщило, что во Франции на 99-м году жизни скончался последний французский ветеран авиационного полка Нормандия - Неман авиамеханик Андре Пейрони.

Посольство РФ в Париже сообщило, что во Франции на 99-м году жизни скончался последний французский ветеран авиационного полка "Нормандия — Неман" авиамеханик Андре Пейрони.Диппредставительство выразило от лица российского народа искренние соболезнования и благодарность за его подвиг. "Вечная память тебе, наш французский друг" – говорится в тексте сообщения.В соответствии с советско-французским соглашением, добровольческая истребительная эскадрилья "Нормандия" была создана на территории СССР в 1942 году, а с 1943 года принимала участие в боевых действиях. Позже подразделение было преобразовано в одноименный отдельный истребительный авиационный полк.В ноябре 1944 года за заслуги в боях по освобождению Литвы и при форсировании реки Неман полку было присвоено наименование "Нормандия — Неман". Французские добровольцы принимали участие в Курской битве, Белорусской операции, разгроме немецких войск в Восточной Пруссии. Всего в составе авиаполка воевали 96 французских пилотов, 42 из них погибли, напоминает ТАСС.