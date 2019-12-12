Заведующий лабораторией нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов оспорил недавнее заявление китайских ученых о том, ..

Заведующий лабораторией нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов оспорил недавнее заявление китайских ученых о том, что долгий сон днем повышает риск инсульта на 23%. Эксперт уверен, что специалисты из КНР использовали неправильный метод исследования – анкетирование, сообщаетДорохов заявил, что данный метод не отражает подлинных сведений о качестве сна участников опроса. Он предположил, что у многих людей просто наблюдается недостаток качественного сна при длительном нахождении в постели. Ученый заверил, что человек не может спать десять часов, поскольку у организма нет такой потребности.