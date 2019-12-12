Нижняя палата приняла во втором, основном чтении поправку об освобождении компенсаций обманутым дольщикам от налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом рассказал глава фракции Единой России в Госдуме, вице-спикер Сергей Неверов.
Нижняя палата приняла во втором, основном чтении поправку об освобождении компенсаций обманутым дольщикам от налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом рассказал глава фракции "Единой России" в Госдуме, вице-спикер Сергей Неверов.
Соответствующая норма была принята в качестве поправки к
законопроекту об освобождении от НДФЛ доходов от продажи электроэнергии, которая
выработана на объектах микрогенерации. Ее авторами являются председатель
Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер Сергей Неверов и другие законодатели.
Компенсации обманутым дольщикам начали выплачиваться с
декабря текущего года, отметил глава нижней палаты парламента. "Норма
федерального закона об освобождении от уплаты НДФЛ будет применяться в
отношении выплат, полученных дольщиками, начиная с налогового периода 2019
года", – сказал Володин.
Он напомнил, что парламентарии уже приняли ряд инициатив,
которые позволят помочь гражданам, пострадавшим от действий недобросовестных
застройщиков, а также не допустить появления новых обманутых дольщиков.
Среди них он выделил принятый в 2017 году закон о создании
специального Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства.
Также Володин напомнил о парламентских слушаниях, прошедших в июле того же года
с участием пострадавших граждан.
"Была разработана новая законодательная модель
проектного финансирования с использованием счетов эскроу и внесены поправки в
КоАП об усилении ответственности за нарушения в сфере долевого строительства",
– сказал председатель нижней палаты.
Также депутаты расширили полномочия Фонда защиты дольщиков,
дали субъектам Федерации право создавать фонды для финансирования строительства
проблемных домов. Кроме того, члены жилищно-строительных кооперативов были
уравнены в правах с другими участниками долевого строительства.