Нижняя палата приняла во втором, основном чтении поправку об освобождении компенсаций обманутым дольщикам от налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом рассказал глава фракции Единой России в Госдуме, вице-спикер Сергей Неверов.

Нижняя палата приняла во втором, основном чтении поправку об освобождении компенсаций обманутым дольщикам от налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом рассказал глава фракции "Единой России" в Госдуме, вице-спикер Сергей Неверов.Соответствующая норма была принята в качестве поправки кзаконопроекту об освобождении от НДФЛ доходов от продажи электроэнергии, котораявыработана на объектах микрогенерации. Ее авторами являются председательГосдумы Вячеслав Володин, вице-спикер Сергей Неверов и другие законодатели.Компенсации обманутым дольщикам начали выплачиваться сдекабря текущего года, отметил глава нижней палаты парламента. "Нормафедерального закона об освобождении от уплаты НДФЛ будет применяться вотношении выплат, полученных дольщиками, начиная с налогового периода 2019года", – сказал Володин.Он напомнил, что парламентарии уже приняли ряд инициатив,которые позволят помочь гражданам, пострадавшим от действий недобросовестныхзастройщиков, а также не допустить появления новых обманутых дольщиков.Среди них он выделил принятый в 2017 году закон о созданииспециального Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства.Также Володин напомнил о парламентских слушаниях, прошедших в июле того же годас участием пострадавших граждан."Была разработана новая законодательная модельпроектного финансирования с использованием счетов эскроу и внесены поправки вКоАП об усилении ответственности за нарушения в сфере долевого строительства",– сказал председатель нижней палаты.Также депутаты расширили полномочия Фонда защиты дольщиков,дали субъектам Федерации право создавать фонды для финансирования строительствапроблемных домов. Кроме того, члены жилищно-строительных кооперативов былиуравнены в правах с другими участниками долевого строительства.