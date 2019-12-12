В юридическом комитете палаты представителей США проходят слушания в рамках процедуры импичмента Дональда Трампа. Члены комитета настаивают на том, что процедура импичмента должна быть завершена, несмотря на близость очередных выборов главы государства.

В юридическом комитете палаты представителей США проходят слушания в рамках процедуры импичмента Дональда Трампа. Члены комитета настаивают на том, что процедура импичмента должна быть завершена, несмотря на близость очередных выборов главы государства, сообщает телеканал "Россия 24"."Если мы не ответим на злоупотребление властью со стороны президента Трампа, злоупотребления продолжатся. Мы не можем полагаться на то, что следующие выборы решат проблему, в то время как президент угрожает их честности. Мы не можем сидеть, сложа руки, пока президент подрывает национальную безопасность, продвигая свои личные интересы и интересы нашего противника – России", — заявил Джерольд Надлер, председатель юридического комитета Палаты представителей Конгресса США.Проект обвинительного заключения накануне был представлен демократами в нижней палате Конгресса. Теперь он должен быть одобрен юридическим комитетом, а затем и полным составом Палаты представителей. После чего проект вынесут на суд Сената, где республиканское большинство скорей всего его отклонит.