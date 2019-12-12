Звезда сериала Моя прекрасная няня на всю жизнь
останется инвалидом. Однако у Анастасии Заворотнюк все не настолько плачевно, как говорят в Сети.
Звезда сериала "Моя прекрасная няня" на всю жизнь
останется инвалидом. Однако у Анастасии Заворотнюк все не настолько плачевно, как говорят в Сети.
прокомментировала самочувствие артистки. "Никакого паралича нет. Я вижу, что действительно, человек болен, что ее состояние здоровья сложно назвать улучшением. Однако то,
что она лежит парализованная, что ее возят на коляске, и Анастасия Заворотнюк
совершенно не двигается, я такого не вижу", – заявила она в беседе с "Дни.ру".
По словам Абравитовой,
подобная информация "из разряда фэнтези". "Действительно,
диагноз серьезнейший, лечение серьезнейшее, но сказать, что сейчас ей хуже, чем
было вчера или позавчера, я все же не могу", – отметила ясновидящая.
Она уверена, что вокруг
болезни очень много надуманного. "Все время
притягивают за уши к ней диагноз Дмитрия Хворостовского и Жанны Фриске,
которого там не было и нет. Хотя, действительно, здесь тема, связанная с
головным мозгом", – добавила Марианна Абравитова.
1 Ноя 2019 в 7:54 PDT
Ясновидящая считает, что сейчас
находится в сознании и даже общается с окружающими. "Другое
дело, что это совершенно не та Заворотнюк, которую мы знаем. Естественно, она
останется инвалидом на всю жизнь, но все же, картина немного другая, нежели нам
в самых страшных красках описывают", – заверила Абравитова.