Новейшую российскую тяжелую огнеметную систему ТОС-2 передадут российской армии ко Дню Победы. Речь пока идет об опытной эксплуатации. После чего боевую машину уже можно ставить на вооружение, рассказал генеральный директор концерна Техмаш Владимир Лепин.

Новейшую российскую тяжелую огнеметную систему ТОС-2 передадут российской армии ко Дню Победы. Речь пока идет об опытной эксплуатации. После чего боевую машину уже можно ставить на вооружение, рассказал газете "Красная звезда" генеральный директор концерна "Техмаш" Владимир Лепин.В июне ТОС-2 вышла на государственные испытания. Они проходят в соответствии с графиком, уточнил глава компании.Ранее начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов анонсировал премьеру новой тяжелой огнеметной системы на Параде Победы 2020 года.Пока о ТОС-2 известно немного. В научно-производственном объединении "Сплав" утверждают, что новая боевая машина превзойдет своих предшественников по ряду параметров, а также получит новое шасси. Если сейчас ТОС-1А ставят на гусеницы танка Т-72, то новый огнемет могут разместить уже на колесной базе.