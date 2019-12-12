Пожар на авианосце Адмирал Кузнецов начался 12 декабря в 10:16 по московскому времени в первом энергоотсеке. Стала известна возможная причина случившегося.

Пожар на авианосце "Адмирал Кузнецов"начался 12 декабря в 10:16 по московскому времени в первом энергоотсеке. Стала известна возможная причина случившегося.По мнению главы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова всему виной человеческий фактор, пишет . Вероятнее всего, с нижней палубы крейсера "Адмирала Кузнецова" не убрали оставшиеся после демонтажа оборудования горючие материалы на время проведения сварочных работ."В связи с наличием демонтированного оборудования и пожароопасных жидкостей на этой палубе произошло локальное возгорание", – пояснил эксперт.Напомним, после возгорания крейсера "Адмирал Кузнецов" трое рабочих числились пропавшими без вести. Позже двоих удалось найти. По данным , поиски еще одного рабочего продолжаются.Очаг возгорания удалось быстро локализовать благодаря группе военнослужащих из состава экипажа корабля, сопровождающих ремонтные работы, и пожарному расчету судоремонтного завода. Кроме того, именно они эвакуировали рабочих с авианосца "Адмирала Кузнецова", сообщает .