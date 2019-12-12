В Волжском полицейские после погони задержали трех 14-летних подростков, угнавших старый грузовичок. Дети не смогли внятно объяснить, зачем им понадобилась чужая машина. Опубликовано видео преследования и беседа с нарушителями.

В Волжском полицейские после погони задержали трех 14-летних подростков, угнавших старый грузовичок — мальчики увели "ГАЗель" у 67-летнего пенсионера, припарковавшего свою машину возле дома.Владелец, обнаружив вечером 10 декабря, что его автомобиль пропал, позвонил в полицию, и вскоре экипаж ДПС заметил разыскиваемую машину на улицах города. Остановить ее удалось только после того, как сотрудник ГИБДД предупредил, что будет стрелять.В кабине находились трое юношей одного возраста. Дети не смогли внятно объяснить, зачем им понадобилась чужая машина, лишь один подросток сказал, что хотели покататься.За рулем "ГАЗели" находился подросток, не первый раз попадающий в поле зрения полицейских — ранее он задерживался за угон машины и кражи аккумуляторов, однако ответственности за свои действия не нес в силу малого возраста.Согласно действующему законодательству, уголовная ответственность за неправомерное завладение автомобилем наступает с 14 лет, и в этот раз мальчику могут назначить серьезное наказание.