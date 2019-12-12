В окрестностях Ухты маленький мальчик внезапно выбежал на дорогу прямо под колеса автобуса. Инцидент попал на видео, снятое регистратором.

В окрестностях Ухты маленький мальчик внезапно бросился из-за припаркованной машины прямо под колеса автобуса.Инцидент произошел 10 декабря в поселке Шудаяг. Водитель автобуса, как мог, пытался минимизировать последствия, нажав на тормоз и изменив траекторию движения, однако предотвратить столкновение было невозможно.Тем не менее, шустрому мальчику очень повезло: в больнице, по информации "Комиинформ", у него диагностировали не опасные для жизни и здоровья ушибы мягких тканей.