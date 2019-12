Капитан Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин получил награду имени легендарного канадского хоккеиста Уэйна Гретцки. Ее получают игроки НХЛ, внесшие весомый вклад в развитие американского хоккея.

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин получил награду имени легендарного канадского хоккеиста Уэйна Гретцки. Ее получают игроки НХЛ, внесшие весомый вклад в развитие американского хоккея.Примечательно, что Овечкин стал первым российским хоккеистом в 20-летней истории награды. В основном она представлена хоккеистами из Канады. С получением престижной награды Овечкина поздравил "Вашингтон":"Подходящая дань для Александра Овечкина – получение награды Wayne Gretzky International Award от Федерации хоккея США. Сложно передать словами сколько Александр сделал для хоккея в Америке. Наши поздравления, Ови!"A fitting tribute to @Ovi8 on receiving the Wayne Gretzky International Award from @usahockey.Hard to convey how much Alex has meant to hockey here in our area.Congrats, Ovi!#ALLCAPS #USHHOF pic.twitter.com/TgXbBqSwYZ— Washington ☃️ Capitals (@Capitals) December 12, 2019Напомним, что Овечкин выступает за "Вашингтон" с 2005 года. За время выступлений в НХЛ он один раз становился обладателем Кубка Стэнли.