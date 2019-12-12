В распоряжении СМИ появились свежие детали об Анастасии Заворотнюк, которую якобы частично парализовало. Сообщается, что это может быть не единственная беда артистки.
<a href="https://33live.ru/novosti/12-12-2019-paralizovannoj-zavorotnyuk-grozit-novaya-bolezn.html" target="_blank">Парализованной Заворотнюк грозит новая болезнь</a> - В распоряжении СМИ появились свежие детали об Анастасии Заворотнюк, которую якобы частично парализовало. Сообщается, что это может быть не единственная беда артистки.
[url=https://33live.ru/novosti/12-12-2019-paralizovannoj-zavorotnyuk-grozit-novaya-bolezn.html]Парализованной Заворотнюк грозит новая болезнь[/url] - В распоряжении СМИ появились свежие детали об Анастасии Заворотнюк, которую якобы частично парализовало. Сообщается, что это может быть не единственная беда артистки.