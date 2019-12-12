В распоряжении СМИ появились свежие детали об Анастасии Заворотнюк, которую якобы частично парализовало. Сообщается, что это может быть не единственная беда артистки.

В распоряжении СМИ появились свежие детали об Анастасии Заворотнюк, которую якобы частично парализовало. Сообщается, что это может быть не единственная беда артистки.11 Дек 2019 в 4:42 PSTМатериал дополняется