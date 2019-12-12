Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился матчем в Денвере, где Колорадо Эвеланш принимал Филадельфию Флайерз. Хозяева одержали победу с результатом 3:1.

Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился матчем в Денвере, где "Колорадо Эвеланш" принимал "Филадельфию Флайерз". Хозяева одержали победу с результатом 3:1."Колорадо" вышел вперед на 6 минуте. Отличился Макс Калверт, которому ассистировал Валерий Ничушкин. Затем Микко Рантанен забросил две шайбы и довел преимущество "лавин" до трех голов. В конце третьего периода "летчики" усилиями Клода Жиру сократили отставание.Валерий Ничушкин набрал очки в третьем матче подряд. На счету российского нападающего пять голов и четыре паса. Российские легионеры "Филадельфии" Иван Проворов и Михаил Воробьев результативных действий не совершили.