Совсем скоро Новый год. Телевизионщики вовсю готовятся к главному празднику в стране: идут съемки новогодних огоньков. Главная интрига для зрителей – будет ли выступать Алла Пугачева.

Совсем скоро Новый год. Телевизионщики вовсю готовятся к главному празднику в стране: идут съемки новогодних "огоньков". Главная интрига для зрителей – будет ли выступать Алла Пугачева.6 Дек 2019 в 9:31 PSTМатериал дополняется