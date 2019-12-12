Совсем скоро Новый год. Телевизионщики вовсю готовятся к главному празднику в стране: идут съемки новогодних огоньков. Главная интрига для зрителей – будет ли выступать Алла Пугачева.
<a href="https://33live.ru/novosti/12-12-2019-pervyj-kanal-otvoeval-allu-pugachevu.html" target="_blank">Первый канал отвоевал Аллу Пугачеву</a> - Совсем скоро Новый год. Телевизионщики вовсю готовятся к главному празднику в стране: идут съемки новогодних огоньков. Главная интрига для зрителей – будет ли выступать Алла Пугачева.
[url=https://33live.ru/novosti/12-12-2019-pervyj-kanal-otvoeval-allu-pugachevu.html]Первый канал отвоевал Аллу Пугачеву[/url] - Совсем скоро Новый год. Телевизионщики вовсю готовятся к главному празднику в стране: идут съемки новогодних огоньков. Главная интрига для зрителей – будет ли выступать Алла Пугачева.