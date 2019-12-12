В городе Бабаево Вологодской области местный житель напал с ножом на пожилого мужчину, после чего поджег его дом. Злоумышленника задержали правоохранители, сообщает . Как удалось ..

В городе Бабаево Вологодской области местный житель напал с ножом на пожилого мужчину, после чего поджег его дом. Злоумышленника задержали правоохранители, сообщает .Как удалось установить следователям, во время застолья между пенсионером и его знакомым произошел конфликт. В результате молодой мужчина набросился с ножом на оппонента и нанес ему множественные ранения.Пострадавший не подавал признаков жизни, и тогда злоумышленник решил избавиться от следов преступления и поджег его дом. К счастью, пенсионер смог прийти в сознание и самостоятельно выбрался из горящего здания. Ему оказали медицинскую помощь.