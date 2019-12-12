Доктор исторических наук, политолог Валерий Соловей поделился своим мнением о том, как президенту Беларуси Александру Лукашенко спасти себя и страну от грядущей интеграции с Россией. Эксперт уверен, что при бездействии главы государства его слияние с соседом неизбежно.

Доктор исторических наук, политолог Валерий Соловей поделился своим мнением о том, как президенту Беларуси спасти себя и страну от грядущей интеграции с Россией. Эксперт уверен, что при бездействии главы государства его слияние с соседом неизбежно.Соловей пояснил, что Лукашенко недоволен той платой, которую Москва предлагает ему за фактическое поглощение Беларуси – должность главы союзного парламента в Союзном государстве России и Беларуси. По словам специалиста, российские власти держат белорусского лидера на поводке, не давая ему вести самостоятельную политику.В интервью радиостанции "Эхо Москвы" политолог посоветовал президенту публично признать свои ошибки и покаяться или совершить неожиданный шаг в сторону от России. Однако перед этим, по мнению историка, ему следует выступить перед своим народом и объяснить происходящее, а затем попросить помощи у стран Запада, если его волнует независимость государства.Эксперт добавил, что российские власти настаивают на интеграции, преследуя цель возродить величие , в лучшем случае – объединив принадлежавшие ему территории, или, по крайней мере – добиться того же уровня влияния в мире.