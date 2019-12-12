Злоумышленник похитил товар и вышел с ним через запасной выход. Похищенным он распорядился по своему усмотрению...

Оперуполномоченные Отдела МВД России по району Щукино г. Москвы задержали подозреваемого в краже из магазина детских товаров.В полицию с заявлением обратился представитель одного из магазинов, расположенного на Щукинской улице. Женщина сообщила, что неизвестный похитил из зала магазина детские конструкторы.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Ходынском бульваре. Им оказался 23-летний приезжий. Установлено, что злоумышленник похитил товар и вышел с ним через запасной выход. Похищенным он распорядился по своему усмотрению.Следствием Отдела МВД России по району Щукино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время полицейскими проводится комплекс мероприятий, направленный на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56