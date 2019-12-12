Злоумышленник похитил товар и вышел с ним через запасной выход. Похищенным он распорядился по своему усмотрению...
Оперуполномоченные Отдела МВД России по району Щукино г. Москвы задержали подозреваемого в краже из магазина детских товаров.
В полицию с заявлением обратился представитель одного из магазинов, расположенного на Щукинской улице. Женщина сообщила, что неизвестный похитил из зала магазина детские конструкторы.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Ходынском бульваре. Им оказался 23-летний приезжий. Установлено, что злоумышленник похитил товар и вышел с ним через запасной выход. Похищенным он распорядился по своему усмотрению.
Следствием Отдела МВД России по району Щукино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время полицейскими проводится комплекс мероприятий, направленный на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.
Пресс-служба УВД по СЗАО
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