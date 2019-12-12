Скандал вокруг семьи продюсера и фигуриста
принял новый оборот. В Московской области возбуждено уголовное дело по факту
угроз жизни шестилетнего сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко.
Скандал вокруг семьи продюсера и фигуриста
принял новый оборот. В Московской области возбуждено уголовное дело по факту
угроз жизни шестилетнего сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко.
Звездная чета
подавала в правоохранительные органы заявление о вымогательстве у них двух
миллионов рублей через соцсети. Злоумышленники угрожали расправиться с их сыном
Сашей.
Стражи порядка
приняли меры. "Старший дознаватель ОД УМВД России по Одинцовскому городскому
округу возбудил уголовное дело по статье "Угроза убийством или причинением
тяжкого вреда здоровью", – цитирует адвоката Яны Рудковской и ее супруга Александра
Карабанова ТАСС.
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