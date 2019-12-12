Скандал вокруг семьи продюсера и фигуриста принял новый оборот. В Московской области возбуждено уголовное дело по факту угроз жизни шестилетнего сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко.

Скандал вокруг семьи продюсера и фигуристапринял новый оборот. В Московской области возбуждено уголовное дело по фактуугроз жизни шестилетнего сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко.Звездная четаподавала в правоохранительные органы заявление о вымогательстве у них двухмиллионов рублей через соцсети. Злоумышленники угрожали расправиться с их сыномСашей.Стражи порядкаприняли меры. "Старший дознаватель ОД УМВД России по Одинцовскому городскомуокругу возбудил уголовное дело по статье "Угроза убийством или причинениемтяжкого вреда здоровью", – цитирует адвоката Яны Рудковской и ее супруга АлександраКарабанова ТАСС.Материал дополняется