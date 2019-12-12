Подозреваемый получил доступ к мобильному телефону пенсионера и с помощью услуги мобильного банка перевел денежные средства

Сотрудники отдела уголовного розыска УВД по Зеленоградскому округу задержали подозреваемого в хищении денежных средств с банковской карты пенсионера.В УВД по Зеленоградскому округу обратился 74-летний житель Зеленограда с заявлением о том, что неизвестный похитил с его банковской карты денежные средства в размере 8 000 рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции в 6 микрорайоне Зеленограда задержали подозреваемого. Им оказался 24-летний ранее судимый москвич.Установлено, что потерпевший ранее потерял свою банковскую карту. Его знакомый под предлогом помощи в блокировке карты получил доступ к мобильному телефону пенсионера и с помощью услуги мобильного банка перевел денежные средства. Денежными средствами подозреваемый распорядился по собственному усмотрению.По данному факту следственным управлением УВД по Зеленоградскому АО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31