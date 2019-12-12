Американское руководство во главе с Дональдом Трампом погрузилось в хаос. Глава Белого дома, озабоченный собственными проблемами, оказался за бортом международной политики. В таком состоянии он будет недели или даже месяцы, считают эксперты.

Американское руководство во главе с Дональдом Трампом погрузилось в хаос. Глава Белого дома, озабоченный собственными проблемами, оказался за бортом международной политики. В таком состоянии он будет недели или даже месяцы, считают эксперты.Пока американское руководство занято внутренними разборками,Европа пытается ослабить санкционное давление на Россию. С таким мнением выступилфранцузский эксперт Ульрих Бона.Для президента Украины Владимира Зеленского наступилитрудные времена, считает политолог. Трамп и его окружение озабоченысобственными проблемами и уделяют Киеву мало внимания, считает аналитик."Главный партнер Украины полностью парализован и,вероятно, останется таковым на недели или месяцы", – сказал Бона в беседес порталом "Апостроф".Все из-за слушаний по импичменту главы Белого дома. Из-заэтого многие дипломаты подали в отставку, покинули Украину, недоумеваетполитолог. Франция решила воспользоваться моментом и стала продвигатьпослабление антироссийских санкций, сказал он."Германия уже углубилась в гонку среди тех, кто намерензаменить Ангелу Меркель. Это уже не говоря о смещении акцентов с политики наэкономику в Германии, которое стало особенно заметно из-за "Северногопотока-2", – возмущается политолог.Трамп высмеял импичмент, назвав его «глупым»— William Forevva (@WilliamForevva)Эксперты призывают украинское руководство на полагаться наСША. По мнению политолога Дениса Батурина, надежды Киева на участие Вашингтонав нормандском формате опрометчивы. может оказывать влияние на политикуЕвропы, но интересы Старого Света не всегда совпадают с позицией СоединенныхШтатов, напомнил эксперт.Обращение к США говорит о подчиненном положении украинскойдипломатии и чиновников, сказал Батурин в беседе с "Комсомольскойправдой". Аналитик ожидает снижения санкционного давления на Россию послесаммита в нормандском формате.Президенту США сейчас действительно не доУкраины. Над главой Белого дома нависла угроза импичмента. Накануне юридическийкомитет выдвинул против него обвинения в злоупотреблении служебным положением ивоспрепятствовании работе конгресса.