Американское руководство во главе с Дональдом Трампом погрузилось в хаос. Глава Белого дома, озабоченный собственными проблемами, оказался за бортом международной политики. В таком состоянии он будет недели или даже месяцы, считают эксперты.
Американское руководство во главе с Дональдом Трампом погрузилось в хаос. Глава Белого дома, озабоченный собственными проблемами, оказался за бортом международной политики. В таком состоянии он будет недели или даже месяцы, считают эксперты.
Пока американское руководство занято внутренними разборками,
Европа пытается ослабить санкционное давление на Россию. С таким мнением выступил
французский эксперт Ульрих Бона.
Для президента Украины Владимира Зеленского наступили
трудные времена, считает политолог. Трамп и его окружение озабочены
собственными проблемами и уделяют Киеву мало внимания, считает аналитик.
"Главный партнер Украины полностью парализован и,
вероятно, останется таковым на недели или месяцы", – сказал Бона в беседе
с порталом "Апостроф".
Все из-за слушаний по импичменту главы Белого дома. Из-за
этого многие дипломаты подали в отставку, покинули Украину, недоумевает
политолог. Франция решила воспользоваться моментом и стала продвигать
послабление антироссийских санкций, сказал он.
"Германия уже углубилась в гонку среди тех, кто намерен
заменить Ангелу Меркель. Это уже не говоря о смещении акцентов с политики на
экономику в Германии, которое стало особенно заметно из-за "Северного
потока-2", – возмущается политолог.
Трамп высмеял импичмент, назвав его «глупым»
— William Forevva (@WilliamForevva)
Эксперты призывают украинское руководство на полагаться на
США. По мнению политолога Дениса Батурина, надежды Киева на участие Вашингтона
в нормандском формате опрометчивы. может оказывать влияние на политику
Европы, но интересы Старого Света не всегда совпадают с позицией Соединенных
Штатов, напомнил эксперт.
Обращение к США говорит о подчиненном положении украинской
дипломатии и чиновников, сказал Батурин в беседе с "Комсомольской
правдой". Аналитик ожидает снижения санкционного давления на Россию после
саммита в нормандском формате.
Президенту США сейчас действительно не до
Украины. Над главой Белого дома нависла угроза импичмента. Накануне юридический
комитет выдвинул против него обвинения в злоупотреблении служебным положением и
воспрепятствовании работе конгресса.