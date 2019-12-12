Артистка предстала перед поклонниками без макияжа. Некоторые были неприятно удивлены тем, как выглядит Елена Корикова.

Артистка предсталаперед поклонниками без макияжа. Некоторые были неприятно удивлены тем, каквыглядит Елена Корикова.Звезда разместила в соцсетивидео, сделанное в автомобиле. На кадрах она поет песни, звучащие по радио. Поклонникис трудом узнали 47-летнюю актрису, которая всегда считалась одной из главныхкрасавиц российского кино. В ролике она кажется опухшей.Ряд из них предположили, что Елена Корикова сделала неудачнуюпластику лица. "Сама на себя не похожа без макияжа", "Не узнал поначалу", "Сменитекосметолога, полный ужас", – написали фолловеры знаменитости в "Инстаграме".Материал дополняется