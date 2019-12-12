Артистка предстала
перед поклонниками без макияжа. Некоторые были неприятно удивлены тем, как
выглядит Елена Корикова.
Артистка предстала
перед поклонниками без макияжа. Некоторые были неприятно удивлены тем, как
выглядит Елена Корикова.
Звезда разместила в соцсети
видео, сделанное в автомобиле. На кадрах она поет песни, звучащие по радио. Поклонники
с трудом узнали 47-летнюю актрису, которая всегда считалась одной из главных
красавиц российского кино. В ролике она кажется опухшей.
Ряд из них предположили, что Елена Корикова сделала неудачную
пластику лица. "Сама на себя не похожа без макияжа", "Не узнал поначалу", "Смените
косметолога, полный ужас", – написали фолловеры знаменитости в "Инстаграме".
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