Екатерина Скалон и Федор Стрелков устроили перебранку на лобном месте. В паре участников шоу Дом-2 произошло взаимное непонимание.

Екатерина Скалон иФедор Стрелков устроили перебранку на лобном месте. В паре участников шоу "Дом-2"произошло взаимное непонимание.Влюбленные поссорились ивынесли сор из избы. На поляне они объяснили ситуацию другим обитателямтелестройки. Выяснилось, что Скалон заявляла возлюбленному, что они напраснотратят друг на друга время. Стрелков отметил, что слышит от девушки это ужевторой раз за короткое время.В то время, как Федор делилсяподробностями их личной жизни, Екатерина его все время перебивала. Тогдакрасавчик-блондин поставил строптивую подругу на место. "Помолчи!", – обратилсяк Екатерине участник шоу "Дом-2". Чем закончилась перебранка, станет известно вследующем выпуске реалити-шоу. Короткое видео ссоры влюбленных появилось в "Инстаграме"