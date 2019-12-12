Певица Вера Брежнева призналась, что иногда делает пикантные
фотографии. Как оказалось, звезда отправляет снимки мужу, композитору и продюсеру Константину
Меладзе.
Певица Вера Брежнева призналась, что иногда делает пикантные
фотографии. Как оказалось, звезда отправляет снимки мужу, композитору и продюсеру Константину
Меладзе.
Вера Брежнева появилась в ютуб-шоу блогера Карена Адамяна. Артистка
говорила в том числе и о личной жизни.
По словам знаменитости, она и ее муж любят проводить время
вместе. Вера Брежнева и Константин Меладзе часто смотрят футбол, хотя фанатами
этого вида спорта себя назвать не могут. Порой к просмотру присоединяются
дети и получается отличный семейный вечер.
Также вокалистка призналась, что иногда посылает супругу
собственные "голые" снимки. "Я могу себе позволить любые фото, которые я хочу.
Вчера мой муж получил мое фото из ванной", – сказала вокалистка.
Вера Брежнева отметила, что мужчина рядом с ней должен быть
добрым, честным и мужественным, ее муж именно такой. Меладзе много лет назад стал для Брежневой наставником, ведь она попала в его проект "ВИА Гра" очень молодой и неопытной.
"Как мужчина он меня в большей степени научил терпению,
потому что я была очень нетерпеливой, очень резкой раньше. Он научил меня, что
нужно быть терпеливой", – сказала
26 Ноя 2019 в 8:27 PST
Отметим, что в Сети все еще муссируются слухи о том, что муж артистки продюсер
Константин Меладзе увлекся другой женщиной. Речь идет о 31-летней участнице
группы "ВИА Гра" Эрике Герцег. Дескать, яркая блондинка очаровала
продюсера и вот-вот уведет его из семьи. Между тем, когда журналисты спросили саму
о возможном разводе, та не стала отрицать и резко ответила: "Вас это
так волнует?".