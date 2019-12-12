Певица Вера Брежнева призналась, что иногда делает пикантные фотографии. Как оказалось, звезда отправляет снимки мужу, композитору и продюсеру Константину Меладзе.

Певица Вера Брежнева призналась, что иногда делает пикантныефотографии. Как оказалось, звезда отправляет снимки мужу, композитору и продюсеру КонстантинуМеладзе.Вера Брежнева появилась в ютуб-шоу блогера Карена Адамяна. Артисткаговорила в том числе и о личной жизни.По словам знаменитости, она и ее муж любят проводить времявместе. Вера Брежнева и Константин Меладзе часто смотрят футбол, хотя фанатамиэтого вида спорта себя назвать не могут. Порой к просмотру присоединяютсядети и получается отличный семейный вечер.Также вокалистка призналась, что иногда посылает супругусобственные "голые" снимки. "Я могу себе позволить любые фото, которые я хочу.Вчера мой муж получил мое фото из ванной", – сказала вокалистка.Вера Брежнева отметила, что мужчина рядом с ней должен бытьдобрым, честным и мужественным, ее муж именно такой. Меладзе много лет назад стал для Брежневой наставником, ведь она попала в его проект "ВИА Гра" очень молодой и неопытной."Как мужчина он меня в большей степени научил терпению,потому что я была очень нетерпеливой, очень резкой раньше. Он научил меня, чтонужно быть терпеливой", – сказала26 Ноя 2019 в 8:27 PSTОтметим, что в Сети все еще муссируются слухи о том, что муж артистки продюсерКонстантин Меладзе увлекся другой женщиной. Речь идет о 31-летней участницегруппы "ВИА Гра" Эрике Герцег. Дескать, яркая блондинка очаровалапродюсера и вот-вот уведет его из семьи. Между тем, когда журналисты спросили самуо возможном разводе, та не стала отрицать и резко ответила: "Вас этотак волнует?".