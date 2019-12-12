Женщинам, пострадавшим от домогательств продюсера Харви Вайнштейна, 25 миллионов долларов. Как сообщает New York Times, совет директоров Weinstein Company составил предварительное соглашение.

Женщинам, пострадавшим от домогательств продюсера Харви Вайнштейна, 25 миллионов долларов. Как сообщает New York Times, совет директоров Weinstein Company составил предварительное соглашение.Документ не обязывает Вайнштейна признавать вину и самостоятельно выплачивать компенсации. Выплатами займутся страховщики, представляющие интересы его компании.С обвинениями в адрес Вайнштейна выступили более 30 актрис и сотрудниц продюсера. Они обвинили его в ряде преступлений – от домогательств до изнасилования.Секс-скандал с участием Вайнштейна разгорелся, когда продюсера обвинили в домогательствах десятки женщин. Среди них были голливудские звезды Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд.В 2018 году сообщалось, что от домогательств Вайнштейна в общей сложности пострадали около тысячи женщин. Такие данные озвучила адвокат Элизабет Феган.