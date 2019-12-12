Глава Абсолютного бойцовского чемпионата Дэйна Уайт огалсил необходимые требования для проведения поединка между действующим чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым и ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором.

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата Дэйна Уайт огласил необходимые требования для проведения поединка между действующим чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым и ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором.Их бой может состояться после их предстоящих поединков: Макгрегор в январе встретится с Дональдом Серроне в полусредней весовой категории, в то время как Нурмагомедов в апреле проведет бой с американцем Тони Фергюсоном в легком весе.Уайт был краток: "Если Конор побьет Ковбоя, а Хабиб – Тони, то мы увидим матч-реванш довольно скоро", — приводит слова главы промоушена Евроспорт.Ru.