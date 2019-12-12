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<a href="https://33live.ru/novosti/12-12-2019-priluchnogo-dolbanulo-iz-za-rasstrela-v-lob.html" target="_blank">Прилучного долбануло из-за расстрела в лоб</a> - Павел Прилучный не отдавал себе отчета в том, что людей расстреливали прямо в лоб. Эта ситуация оказалась настолько жестокой, что артиста, по его признанию, долбануло.