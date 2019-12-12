Телеведущий удивил россиян неожиданным видом. Дмитрий Шепелев предстал с сединой и морщинами.

Телеведущий удивил россиян неожиданным видом. Дмитрий Шепелев предстал ссединой и морщинами.Шоумен присоединился к модному флешмобу, состарив себя с помощьюспециального приложения. Ему стало интересно, будут ли девушкиназывать его милым в старости."Интересно, однокурсницы моих внуков смогут запасть наэтого деда? Или деду уже будет без разницы? Он чашку поставит и вкресло-качалку с газетой (газет тогда уже не будет) под плед! Интересно, аэтого деда тоже будут называть "милым"? Ваш престарелый Кен", – подписал фотоколлажДмитрий Шепелев. Многие поклонники отметили, чтодаже спустя 50 лет телеведущий будет выглядеть брутально и привлекательно.Однако нашлосьнемало и тех, кто посчитал, что в таком виде Дмитрий Шепелев выглядит ужасно. "Противненький", "Ага, кожицана шейке и руках подвисает, характер дерьмовый, но если платежеспособность неуменьшится, тогда девчонкам на все эти нюансы начхать", "Судя по тенденции,будете лысоватым дедом", – высказались фолловеры.11 Дек 2019 в 8:49 PSTМатериал дополняется