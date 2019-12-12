Телеведущий удивил россиян неожиданным видом. Дмитрий Шепелев предстал с
сединой и морщинами.
Телеведущий удивил россиян неожиданным видом. Дмитрий Шепелев предстал с
сединой и морщинами.
Шоумен присоединился к модному флешмобу, состарив себя с помощью
специального приложения. Ему стало интересно, будут ли девушки
называть его милым в старости.
"Интересно, однокурсницы моих внуков смогут запасть на
этого деда? Или деду уже будет без разницы? Он чашку поставит и в
кресло-качалку с газетой (газет тогда уже не будет) под плед! Интересно, а
этого деда тоже будут называть "милым"? Ваш престарелый Кен", – подписал фотоколлаж
Дмитрий Шепелев. Многие поклонники отметили, что
даже спустя 50 лет телеведущий будет выглядеть брутально и привлекательно.
Однако нашлось
немало и тех, кто посчитал, что в таком виде Дмитрий Шепелев выглядит ужасно. "Противненький", "Ага, кожица
на шейке и руках подвисает, характер дерьмовый, но если платежеспособность не
уменьшится, тогда девчонкам на все эти нюансы начхать", "Судя по тенденции,
будете лысоватым дедом", – высказались фолловеры.
11 Дек 2019 в 8:49 PST
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