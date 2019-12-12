Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Сирии и Ливии.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Сирии и Ливии.Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, подчеркнув, что в ближайшее время Кремль сообщит детали разговора.Ранее администрация Эрдогана сообщала, что он намерен убедить Путина отказаться от поддержки в Ливии маршала Халифы Хафтара. Кроме того, турецкому лидеру кажется, что в Сирии совместная деятельность Анкары с Москвой и Вашингтоном по уничтожению террористов проходит не так активно, как хотелось бы.