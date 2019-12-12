Президент России Владимир Путин прибыл на церемонию прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым в Храме Христа Спасителя. Похороны экс-градоначальника состоятся на Новодевичьем кладбище.
Президент России Владимир Путин прибыл на церемонию прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым в Храме Христа Спасителя. Похороны экс-градоначальника состоятся на Новодевичьем кладбище.
Телеграм-канал LifeShot опубликовал видео с Владимиром Путиным в Храме Христа Спасителя. Президент России пришел проститься с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым.
По просьбе родных тело бывшего столичного градоначальника находится в закрытом гробу. Сама вдова Елена Батурина вместе с дочерьми сидит в первом ряду. От гроба Юрия Лужкова Владимир Путин подошел к ним, чтобы выразить свои соболезнования.
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