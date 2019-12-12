Президент России Владимир Путин прибыл на церемонию прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым в Храме Христа Спасителя. Похороны экс-градоначальника состоятся на Новодевичьем кладбище.

Президент России Владимир Путин прибыл на церемонию прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым в Храме Христа Спасителя. Похороны экс-градоначальника состоятся на Новодевичьем кладбище.Телеграм-канал LifeShot опубликовал видео с Владимиром Путиным в Храме Христа Спасителя. Президент России пришел проститься с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым.По просьбе родных тело бывшего столичного градоначальника находится в закрытом гробу. Сама вдова Елена Батурина вместе с дочерьми сидит в первом ряду. От гроба Юрия Лужкова Владимир Путин подошел к ним, чтобы выразить свои соболезнования.Материал дополняется.