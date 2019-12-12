Украинские власти не по своей инициативе поставили под удар собственную репутацию и перспективы мирного процесса, считают эксперты. В разговоре с Дни.ру член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько предположил, что планы автора этой идеи куда масштабнее.

Украинские власти не по своей инициативе поставили под удар собственную репутацию и перспективы мирного процесса, считают эксперты. В разговоре с "Дни.ру" член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько предположил, что планы автора этой идеи куда масштабнее.Разговоры о планах украинских властей пересмотреть минские соглашения перед очередным саммитом поставили под удар не только мирный процесс в Донбассе, но и репутацию Владимира Зеленского. Президент Украины рискует окончательно утратить доверие со стороны мировых лидеров и встретить бесславный конец своей карьеры как слабый и неспособный ни на что повлиять лидер.При этом, как считают эксперты, Киев мог действовать даже не в своих собственных интересах. "Я думаю, что, безусловно, это определенное влияние некоторых внешнеполитическихакторов, которые не заинтересованы в исполнении минских соглашений, вумиротворении и вообще в чем бы то ни было позитивном на территории Евросоюза ив целом Евразийского пространства между Россией и Евросоюзом", рассказал корреспонденту "" политолог Богдан Безпалько.Отметим, ранее эксперты отмечали зарождающийся конфликт между Евросоюзом и США. Они отмечали, что отстранение американских специалистов от разработки подходов к проведению в жизнь мирного процесса в Донбассе сильно ускоряет его скорость. А малейшее участие специалистов из-за океана, наоборот, каждый раз грозит спровоцировать очередное обострение.Администрация Зеленского подделала перевод итогового коммюнике саммита в нормандском формате. Ничего необычного, минские соглашения у них тоже свои, для внутреннего потребления, сильно отличающиеся от оригинала. Добрая традиция со времён Порошенко.— Голос Мордора (@spacelordrock)Причина такого подхода, по мнению экспертов, кроется в желании американских политиков ослабить Европу затяжным конфликтом на ее территории, а также не дать наладить взаимовыгодное сотрудничество с Россией. Поэтому, возможно, именно Вашингтон толкает Киев на опасные шаги.