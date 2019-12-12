Звезда сериала Моя прекрасная няня на всю жизнь останется инвалидом. Однако у Анастасии Заворотнюк все не настолько плачевно, как говорят в Сети.

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" на всю жизньостанется инвалидом. Однако у Анастасии Заворотнюк все не настолько плачевно, как говорят в Сети.прокомментировала самочувствие артистки. "Никакого паралича нет. Я вижу, что действительно, человек болен, что ее состояние здоровья сложно назвать улучшением. Однако то,что она лежит парализованная, что ее возят на коляске, и Анастасия Заворотнюксовершенно не двигается, я такого не вижу", – заявила она в беседе с "Дни.ру".По словам Абравитовой,подобная информация "из разряда фэнтези". "Действительно,диагноз серьезнейший, лечение серьезнейшее, но сказать, что сейчас ей хуже, чембыло вчера или позавчера, я все же не могу", – отметила ясновидящая.Она уверена, что вокругболезни очень много надуманного. "Все времяпритягивают за уши к ней диагноз Дмитрия Хворостовского и Жанны Фриске,которого там не было и нет. Хотя, действительно, здесь тема, связанная сголовным мозгом", – добавила Марианна Абравитова.1 Ноя 2019 в 7:54 PDTЯсновидящая считает, что сейчаснаходится в сознании и даже общается с окружающими. "Другоедело, что это совершенно не та Заворотнюк, которую мы знаем. Естественно, онаостанется инвалидом на всю жизнь, но все же, картина немного другая, нежели намв самых страшных красках описывают", – заверила Абравитова.