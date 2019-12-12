12.12.2019

2019-12-12 10:40:03

Раскрыта тайна погребения в Княгинином монастыре Владимира

В Музейном лектории состоялась встреча с Константином Аверьяновым - российским исследователем, доктором исторических наук, ведущим научным сотрудником Института российской истории РАН.

Константин Аверьянов специализируется на изучении средневековой России периода XIV-XV веков. Предметом научных интересов К.А. Аверьянова является и древняя история Владимиро-Суздальского княжества.

В октябре 2015 года в Княгинином монастыре было вскрыто захоронение основательницы обители – первая супруга Великого Владимирского князя Всеволода Большое Гнездо Марии Шварновны. Кстати, она родила ему двенадцать детей. Путем анализа письменных источников – в первую очередь средневековых описей погребений – удалось установить, кто был похоронен в Княгинином монастыре вместе с Марией. А там были найдены останки четырех человек.

Константин Аверьянов. российский исследователь, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института Российской истории: «И вот, когда мы это определили, выяснилось, почему эта экспертиза - родство. А дело вот в чем.Супруга вторая Всеволода "Большое гнездо" и мать Александра Невского - они происходили от одной линии - Рюриковичей из Витебска.»