Юниорская сборная России возрастной категории до 18 лет провела свой третий матч на Мировом кубке вызова, проходящем в канадском Доусон-Крике. Соперником россиян была команда Канада-Запад.

Юниорская сборная России возрастной категории до 18 лет провела свой третий матч на Мировом кубке вызова, проходящем в канадском Доусон-Крике. Соперником россиян была команда "Канада-Запад".Российские хоккеисты провели упорный матч против канадских сверстников, но добиться победы им не удалось. В основное время и овертайме заброшенными шайбами команды не отметились, и победитель был выявлен в серии буллитов. Точнее оказались канадцы, забросившие одну шайбу. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу "кленовых".Следующим соперником юниорской команды России станет США. Матч состоится 14 декабря.