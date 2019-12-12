Чемпионат мира по парашютному спорту 2020 года пройдет в России, несмотря на рекомендация Всемирного антидопингового агентства. WADA запретило проводить в нашей стране крупные международные спортивные турниры.

Чемпионат мира по парашютному спорту 2020 года пройдет в России, несмотря на рекомендация Всемирного антидопингового агентства. WADA запретило проводить в нашей стране крупные международные спортивные турниры.Однако чемпионат мира по парашютному спорту пройдет в России в 2020 году. Эту информацию подтвердил президент Федерации парашютного спорта России Андрей Барабаш. Решение было принято Международной авиационной федерацией (FAI)." FAI, а позже международная парашютная комиссия что мероприятия, право проведения которых уже передано России, не попадают под санкции. Юбилейное, 70-е заседание международной парашютной комиссии состоится в январе 2020 года в Москве. А чемпионат мира по парашютному спорту примет в августе Танай, Кузбасс. В следующем году Россия, Кузбасс станет столицей парашютного спорта мира", — приводит слова Барабаша РИА Новости.