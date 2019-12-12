Власти России объявили двух сотрудников посольства ФРГ персонами нон грата. Они обязаны покинуть страну в течение недели, передает . Такой шаг стал ответом на выдворение двух российских ..

Власти России объявили двух сотрудников посольства ФРГ персонами нон грата. Они обязаны покинуть страну в течение недели, передает .Такой шаг стал ответом на выдворение двух российских дипломатов из Германии в связи с делом об убийстве гражданина Грузии в Берлине. Канцлер Ангела Меркель обвинила российские власти в том, что они не помогали в расследовании преступления, сообщает .