Стало известно, каких льгот лишат россиян с 1 января. Министры приняли новые поправки.

Стало известно, каких льгот лишат россиян с 1 января. Министры приняли новые поправки.Так с 1 января нового года отменят компенсационные выплаты в размере 50 рублей отдельным категориям граждан. Эта категория льгот устанавливалась еще в 2001 году.Ежемесячные компенсации полагались студентам и аспирантам, находящимся в академическом отпуске из-за болезней, а также матерям, ушедшим в отпуск по уходу за ребенком. По еще действующим правилам компенсационная выплата назначается по заявлению родительницы или другого родственника, который фактически ухаживает за малышом. Работодатель перечисляет ее за счет собственных средств.Конечно, сумма ничтожно мала, однако для некоторых даже такая помощь от государства была важна. Впрочем, стоит заметить, что в скором времени ее заменят на более выгодное предложение. Студентам, конечно, ничего не светит, зато родителям, при рождении ребенка, если их общий доход не превышает двух прожиточных минимумов, принятых в регионе, будут перечислять пособие в размере средней зарплаты.Кроме того, малых предпринимателей новые законодательные инициативы не порадуют. Так будет отменен единый налог на вмененный доход. Переход от ЕНВД разделят на два этапа, чтобы у бизнесменов была возможность перестроиться."Налоговое послабление не смогут получить предприниматели, которые продают определенный перечень маркированной продукции.Это лекарства, меховые изделия и обувь. На остальные товары розничной торговли ограничения пока не распространяются. С января 2021 года ЕНВД исчезнет вовсе. В первую очередь последствия отмены отразятся на малом бизнесе, для которого режим ЕНВД был спасательным кругом. Налоговая нагрузка при переходе на альтернативные налоговые режимы может возрасти до 50%. Есть риск, что значительная часть тех, кто работал по вмененному доходу, уйдет в тень. Какие-то небольшие компании закроются. Просто потому, что вести бизнес им станет невыгодно", -рассказал управляющий партнер юридического бюро United Partners Андрей Андреев в интервью журналистам .