В Анапе возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, которой умерший сосед якобы подарил квартиру через год после своей смерти.

Женщина вступила в наследство по подложным документам. При этом в документе значилось, что сосед оформил договор дарения через год после собственной смерти, передает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.Теперь 61-летней жительнице Анапы грозит тюремный срок до 10 лет, расследуется уголовное дело по статье "Мошенничество". Стоимость квартиры составляет более 1,7 миллиона рублей.