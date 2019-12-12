Прием осуществлял начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов, его заместители, а также руководители структурных подразделений...

В ГУ МВД России по г. Москве прошел общероссийский день приема граждан.Прием осуществлял начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов, его заместители, а также руководители структурных подразделений. С вопросами, входящими в компетенцию сотрудников органов внутренних дел, с 12 до 20 часов мог обратиться любой столичный житель.Тематика обращений разнообразна. Самые актуальные темы касались мошеннических действий, завладения имущества обманным путем, борьбы с преступностью, а также связанные с работой сотрудников органов внутренних дел.Во время встреч обратившиеся получили консультации и разъяснения с учетом ситуации каждого из них. Заявления, требующие более детальной проработки, зафиксированы и находятся на контроле руководства столичной полиции. По ним проведут проверки, а выявленные недостатки и нарушения будут устранены.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве