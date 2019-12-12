Президент Украины Владимир Зеленский в своей статье Вперед и вверх рассказал, в чем заключается национальная идея страны. По мнению главы государства, гражданам необходимо объединиться, ..

Президент Украины Владимир Зеленский в своей статье "Вперед и вверх" рассказал, в чем заключается национальная идея страны. По мнению главы государства, гражданам необходимо объединиться, чтобы говорить с миром на равных, сообщает .Зеленский обратил внимание, что для этого украинцам необходимо "сделать невозможное" вопреки отсутствию больших запасов природных ресурсов и военной мощи. Как пишет , украинский лидер обратил внимание, что главным препятствием на пути развития страны является отсутствие мира. Политик подчеркнул, что Киеву нужен мир на его условиях, то есть, – с возвращением государству "своих территорий и людей".