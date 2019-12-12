Комитет по иностранным делам Сената США на неделю перенес рассмотрение пакета дополнительных санкций против России. Речь идет о комплекте документов Защита безопасности Америки от агрессии Кремля. В американской прессе он получил громкое название санкционный пакет из ада.

Комитет по иностранным делам Сената США на неделю перенес рассмотрение пакета дополнительных санкций против России. Речь идет о комплекте документов "Защита безопасности Америки от агрессии Кремля". В американской прессе он получил громкое название "санкционный пакет из ада".Тем временем, комитет успел одобрить законопроект, призванный противостоять влиянию России в сфере энергетики. В нем говорится о необходимости усиления энергетической безопасности Европы. Авторы документа призывают президента США ввести более пяти типов санкций против лиц, которые инвестируют в строительство Северного потока 2 и других российских экспортных газопроводов, сообщает телеканал "Россия 24".