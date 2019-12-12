В Иерусалиме стартовал первый круг четвертого этапа Гран-при Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Российский гроссмейстер Сергей Карякин сыграл вничью Пентапой Харекришной.

В Иерусалиме стартовал первый круг четвертого этапа Гран-при Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Российский гроссмейстер Сергей Карякин сыграл вничью Пентапой Харекришной.Партия, в которой Сергей играл черными завершилась вничью. Ян Непомнящий белыми фигурами играл с израильским шахматистом Борисом Гельфандов. Партия завершилась вничью уже на 10 ходу. Дмитрий Яковенко, у которого были черные фигуры, заключил мир с азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым, а Дмитрий Андрейкин также черными завершил вничью поединок с поляком Радославом Войташеком.Все партии первого круга завершились вничью. Пентала Харикришна (Индия) — Сергей Карякин (Россия), Ян Непомнящий (Россия) — Борис Гельфанд (Израиль), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — Дмитрий Яковенко (Россия), Радослав Войташек (Польша) — Дмитрий Андрейкин (Россия), Давид Навара (Чехия) — Ван Хао (Китай), Веселин Топалов (Болгария) — Максим Вашье-Лаграв (Франция), Юй Янъи (Китай) — Уэсли Со (США), Вэй И (Китай) — Аниш Гири (Нидерланды). Второй круг запланирован на четверг. Соперники поменяются цветом фигур. В следующий круг выйдут победители по итогам двух партий.