× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="https://33live.ru/novosti/12-12-2019-sergej-penkin-o-prodazhnom-evrovidenii-bezdarnoj-olge-buzovoj-i-nepriznannyx-talantax-.html" target="_blank">Сергей Пенкин: о продажном Евровидении, бездарной Ольге Бузовой и непризнанных талантах </a> - Российский певец Сергей Пенкин в беседе с корреспондентом Дни.ру раскрыл всю правду о международном конкурсе Евровидение. Также он публично унизил артистку Ольгу Бузову и ее творчество. Композитор высказался о малоизвестных, но действительно талантливых личностях, к которым стоит присмотреться.