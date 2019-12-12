Исполнитель рассказал, что сбросил десять килограммов. Пользователи Сеть
всерьез забеспокоились за здоровье Прохора Шаляпина.
Исполнитель рассказал, что сбросил десять килограммов. Пользователи Сеть
всерьез забеспокоились за здоровье Прохора Шаляпина.
Недавно артист сообщил печальную
новость: они с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской расстались. Возможно,
это повлияло на резкое похудение певца. Ведь крах отношений – это всегда
большой стресс.
Однако, по словам самого Прохора
Шаляпина, чувствует он себя прекрасно. Он отметил, что худел таким же
способом, как и актриса Нона Гришаева.
"Я
за десять дней сбросил десять килограммов. С учетом того, что я почти сто уже
весил, то это 10% веса. Я чувствую себя превосходно. Поддерживаю свой вес. 85 килограммов
сейчас вешу при росте 193 сантиметра", – приводит слова звезды Также Прохор Шаляпин поведал, что помогло
ему избавиться от лишних килограммов.
"Прежде всего, это не есть после восьми вечера. Нонна Гришаева
посоветовала недавно этот способ – 16-часовое голодание. То есть после восьми
вечера и до 12 утра вы ничего не едите… Это интервальное голодание называется",
– поделился певец. Кроме того, Прохор Шаляпин добавил в свой рацион питания много
специй и стал пить каждое утро стакан горячей воды.
9 Дек 2019 в 12:23 PST
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