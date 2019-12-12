Исполнитель рассказал, что сбросил десять килограммов. Пользователи Сеть всерьез забеспокоились за здоровье Прохора Шаляпина.

Исполнитель рассказал, что сбросил десять килограммов. Пользователи Сетьвсерьез забеспокоились за здоровье Прохора Шаляпина.Недавно артист сообщил печальнуюновость: они с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской расстались. Возможно,это повлияло на резкое похудение певца. Ведь крах отношений – это всегдабольшой стресс.Однако, по словам самого ПрохораШаляпина, чувствует он себя прекрасно. Он отметил, что худел таким жеспособом, как и актриса Нона Гришаева."Яза десять дней сбросил десять килограммов. С учетом того, что я почти сто ужевесил, то это 10% веса. Я чувствую себя превосходно. Поддерживаю свой вес. 85 килограммовсейчас вешу при росте 193 сантиметра", – приводит слова звезды Также Прохор Шаляпин поведал, что помоглоему избавиться от лишних килограммов."Прежде всего, это не есть после восьми вечера. Нонна Гришаевапосоветовала недавно этот способ – 16-часовое голодание. То есть после восьмивечера и до 12 утра вы ничего не едите… Это интервальное голодание называется",– поделился певец. Кроме того, Прохор Шаляпин добавил в свой рацион питания многоспеций и стал пить каждое утро стакан горячей воды.9 Дек 2019 в 12:23 PSTМатериал дополняется