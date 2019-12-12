Алена Водонаева высказала собственную точку зрения по поводу
конфликта с телеведущей Ксенией Бородиной. По словам экс-участницы шоу Дом-2, знаменитость уже забыла с чего все началось.
Алена Водонаева высказала собственную точку зрения по поводу
конфликта с телеведущей Ксенией Бородиной. По словам экс-участницы шоу "Дом-2", знаменитость уже забыла с чего все началось.
Алена Водонаева отметила, что не "продавала" информацию о
беременности Ксении Бородиной журналистам. Экс-участница реалити-шоу когда-то
сама потеряла ребенка, поэтому эта тема для нее нечто святое.
Конфликт, по
словам Алены, начался из-за того, что она и другие подруги, беседовали о
неверности мужа Бородиной. Водонаева отметила, что теледива помешана на теме деторождения, звезда телестройки послала экс-приятельницу к мозгоправу.
"Я – плохой друг, потому что сплетничала за ее спиной вместе
со всеми ее подругами. Мы были в таком шоке, что ей изменяет муж, что не могли
это не обсудить. Собственно, потом Ксения написала об этом пост в "Инстаграм",
чем подтвердила догадки. Ну вот посплетничала, пошутила, поплатилась за это –
дружба закончилась. Относительно беременности – это шиза! Я считаю, что это
паранойя! Она что-то про психолога сказала, я бы на месте Ксении эту тему с
психологом обработала бы", – сказала в YouTube-шоу .
Экс-участница телестройки удивлена тому факту, что другие
девушки, подруги Ксении Бородиной, обсуждавшие мужа-изменника, в немилость не попали. Телеведущая как ни в чем не бывало общается с ними.
6 Дек 2019 в 6:18 PST
О выступающих на стороне Ксении Бородиной блогере Айзе Анохиной
и певице Рите Дакоте Алена Водонаева подробно говорить отказалась. Звезда
телестройки отметила, что лично с ними не ругалась.
"Я не вступаю в общение с паскудами. Если люди плохо себя в
жизни проявили, если у нас произошли какие-то ситуации я не возвращаюсь к таким
людям никогда", – сказала