Алена Водонаева высказала собственную точку зрения по поводу конфликта с телеведущей Ксенией Бородиной. По словам экс-участницы шоу Дом-2, знаменитость уже забыла с чего все началось.

Алена Водонаева высказала собственную точку зрения по поводуконфликта с телеведущей Ксенией Бородиной. По словам экс-участницы шоу "Дом-2", знаменитость уже забыла с чего все началось.Алена Водонаева отметила, что не "продавала" информацию обеременности Ксении Бородиной журналистам. Экс-участница реалити-шоу когда-тосама потеряла ребенка, поэтому эта тема для нее нечто святое.Конфликт, пословам Алены, начался из-за того, что она и другие подруги, беседовали оневерности мужа Бородиной. Водонаева отметила, что теледива помешана на теме деторождения, звезда телестройки послала экс-приятельницу к мозгоправу."Я – плохой друг, потому что сплетничала за ее спиной вместесо всеми ее подругами. Мы были в таком шоке, что ей изменяет муж, что не моглиэто не обсудить. Собственно, потом Ксения написала об этом пост в "Инстаграм",чем подтвердила догадки. Ну вот посплетничала, пошутила, поплатилась за это –дружба закончилась. Относительно беременности – это шиза! Я считаю, что этопаранойя! Она что-то про психолога сказала, я бы на месте Ксении эту тему спсихологом обработала бы", – сказала в YouTube-шоу .Экс-участница телестройки удивлена тому факту, что другиедевушки, подруги Ксении Бородиной, обсуждавшие мужа-изменника, в немилость не попали. Телеведущая как ни в чем не бывало общается с ними.6 Дек 2019 в 6:18 PSTО выступающих на стороне Ксении Бородиной блогере Айзе Анохинойи певице Рите Дакоте Алена Водонаева подробно говорить отказалась. Звездателестройки отметила, что лично с ними не ругалась."Я не вступаю в общение с паскудами. Если люди плохо себя вжизни проявили, если у нас произошли какие-то ситуации я не возвращаюсь к такимлюдям никогда", – сказала