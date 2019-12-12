В США житель дома спас собаку от удушения ошейником — ее хозяйка уехала в лифте, держась за поводок, а животное осталось снаружи.

В США житель дома спас собаку от удушения ошейником — ее хозяйка уехала в лифте, держась за поводок, а животное осталось снаружи."Я случайно обернулся, когда створки закрылись, — написал Джонни Матис в своем Твиттере. — Собака уже стала подниматься с земли, но я вовремя снял ошейник".!!!! pic.twitter.com/OL5NL0ZBzb— Johnny Mathis (@Johnnayyeee) 10 декабря 2019 г.Опубликованное в социальной сети видео вызвало шквал комментариев, осуждающих рассеянную хозяку. Однако сам спаситель просит не осуждать девушку, поскольку такое может случиться с каждым.