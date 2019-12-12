В Иркутске погиб солдат-срочник. Ксения Собчак эмоционально отреагировала на трагедию.

В Иркутске погиб солдат-срочник. Ксения Собчак эмоциональноотреагировала на трагедию.Страшныйинцидент произошел на железнодорожной станции Иркутск-Сортировочный вечером 11 декабря. 20-летнийсолдат ушел из жизни.Военнослужащийоказался в Иркутске проездом с запада на восток страны в составе военногокараула, который сопровождал некий груз, передает "Вести-Иркутск". Вполиции сообщили, что тело молодого человека увезли представители военногоследственного управления.Обстоятельстваслучившегося выясняет прокуратура. Уточняется, что поводом для трагедии могластать ссора погибшего с девушкой.На страшную новость отреагировалаКсения Собчак. "Кажется, не проходит и недели без трагедий в российской армии((" (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред.), – написала телеведущая в своем Телеграм-канале "Кровавая барыня". Судя по всему, гибель солдата раздавила ее морально – журналистка приняла трагедию близко к сердцу.Материал дополняется