В Иркутске погиб солдат-срочник. Ксения Собчак эмоционально
отреагировала на трагедию.
В Иркутске погиб солдат-срочник. Ксения Собчак эмоционально
отреагировала на трагедию.
Страшный
инцидент произошел на железнодорожной станции Иркутск-Сортировочный вечером 11 декабря. 20-летний
солдат ушел из жизни.
Военнослужащий
оказался в Иркутске проездом с запада на восток страны в составе военного
караула, который сопровождал некий груз, передает "Вести-Иркутск". В
полиции сообщили, что тело молодого человека увезли представители военного
следственного управления.
Обстоятельства
случившегося выясняет прокуратура. Уточняется, что поводом для трагедии могла
стать ссора погибшего с девушкой.
На страшную новость отреагировала
Ксения Собчак. "Кажется, не проходит и недели без трагедий в российской армии((" (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред.), – написала телеведущая в своем Телеграм-канале "Кровавая барыня". Судя по всему, гибель солдата раздавила ее морально – журналистка приняла трагедию близко к сердцу.
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