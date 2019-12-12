Стала известна одна из правдоподобных версий смерти бывшего мэра столицы Юрия Лужкова. Врач-кардиолог Филипп Копылов прокомментировал вероятные причины.

Стала известна одна из правдоподобных версий смерти бывшего мэра столицы Юрия Лужкова. Врач-кардиолог Филипп Копылов прокомментировал вероятные причины.На данный момент существуют три версии произошедшего – осложнения после операции, анафилактический шок и неудачное проведение такой рутинной процедуры как коронорография. Во время нее пациенту вводят в коронарные артерии контрастное вещество и изучают сосуды в рентгеновском свете. Так медики пытаются понять, насколько сужены артерии из-за атеросклеротических изменений. Делают процедуру под местной анестезией. Впрочем, возникает вопрос – разве при таком виде обследований умирают?Профессор кафедры профилактической и неотложной кардиологии Сеченовского университета, доктор медицинских наук, врачу-кардиолог Филипп Копылов рассказал журналистам, что технология проведения процедуры уже давно отработана и умереть от нее слишком сложно. Разве что может возникнуть аллергическая реакция на контрастное вещество, но это случается слишком редко, хотя медики перед этим и не проводят тестов на аллерген. Кроме того, профессор заметил, что даже преклонный возраст не является противопоказанием для коронарографии."Сегодня нередко коронарографию совмещают сразу с лечебными процедурами. Например, заметив атеросклеротическую бляшку, перекрывающую сосуд, устанавливают стент. Вот в таких случаях риск повышается. В частности, возможен разрыв бляшки с образованием тромба", – подчеркнул Копылов в интервью с журналистами газеты "".10 Дек 2019 в 1:20 PSTТаким образом одной из самых вероятных причин смерти Лужкова является осложнение после операции или же некомпетентность медицинского сотрудника, который подбирал для него вид наркоза. Стоит отметить, что перед хирургическим вмешательством с пациентом проводится тщательная работа. Врач-анестезиолог выясняет, какие препараты человек принимает, на что у него имеется аллергия и, исходя из этого, подбирает нужную дозу наркоза.