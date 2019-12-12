Неизвестные в подъезде дома напали на мужчину,ударили по лицу и открыто похитили золотую цепочку и мобильный телефон...

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОМВД России по району Марьино задержали одного из подозреваемых в разбойном нападении.В территориальный отдел полиции поступило сообщение от 31-летней женщины. По словам заявительницы, неизвестные в подъезде дома напали на ее мужа, ударили по лицу и открыто похитили золотую цепочку и мобильный телефон. Потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение. В настоящий момент его жизни и здоровью ничего не угрожает.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали одного из подозреваемых в Московской области. Им оказался 24-летний ранее судимый приезжий из ближнего зарубежья.Следствием ОМВД России по району Марьино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18