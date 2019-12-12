Поклонники неустанно бдят за жизнью любимых знаменитостей. Так они заподозрили Викторию Лопыреву в новой беременности.

Поклонники неустанно бдят за жизнью любимых знаменитостей. Так они заподозрили Викторию Лопыреву в новой беременности.Девушка впервые стала мамой в феврале. Она родила сына Марка Лео от Игоря Булатова, однако тогда молодые еще не были женаты, т.к. мужчина был занят бракоразводным процессом с бывшей женой. Когда, наконец, все устаканилось, пара пошла и расписалась в ЗАГСе. Изначально, молодые хотели устроить пышное торжество, однако неожиданно для всех спешно зарегистрировали отношения в ноябре.Многие гадают о причинах такого быстрого процесса. Казалось бы, зачем? В своих попытках докопаться до истины поклонники предположили, что Лопырева беременна. Буквально день назад модель и счастливая жена опубликовала фото, на которых позирует в длинном алом платье с корсетом. Примечательной деталью подписчики назвали тот факт, что на одном из снимком Булатов положил девушке ладонь на живот, а другим, что костюм сидит не совсем по фигуре Виктории."Вы беременная 😊" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), "Странно наряд сидит... Беременна снова?", "Рука на животике) скоро у марка будет братик или сестренка? Вы же в положении походу", – принялись допытываться подписчики. Впрочем, Лопырева никак не ответила на это, чем только подогрела интерес народа к своему вероятному положению.Свой пост девушка подписала так: "Чтобы не писать длинный текст на русском просто скажу, что Праздник по случаю 20-ти летия моего любимого отеля превзошел все ожидания! Были приглашены любимые гости и друзья.❤️Танцевали до утра 💃а мое красное платье произвело фурор 🔥,даже маэстро E Saab сделал комплимент 😊Было весело, спасибо, друзья!"11 Дек 2019 в 6:16 PST