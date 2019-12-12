Ведущий реалити-шоу Дом-2 Влад Кадони обрушился к критикой на одну из участниц. По его мнению, девушка намеренно подставляла своего спутника.

Ведущий реалити-шоу "Дом-2" Влад Кадони обрушился к критикой на одну из участниц. По его мнению, девушка намеренно подставляла своего спутника.Участница популярного телешоу "Дом-" Татьяна Строкова оказалась в центре внимания за жестокое манипулирование своим избранником Даниилом Сахновым. На лобном месте ведущий программы – Влад Кадони – устроил ей публичную "порку".Кадони обратил внимание, что Строкова будто специально провоцирует спутника на конфликты с другими мужчинами на проекте, после чего обвиняет его в проигрыше перед всей страной. Девушка возразила, что таким образом ее вынуждают замалчивать происходящее в ее отношениях и врать телезрителям. Однако поведение Татьяны разозлило ее молодого человека, который грубым образом отправил ее в известном направлении.12 Дек 2019 в 12:43 PST