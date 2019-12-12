Студент впал в кому в аудитории столичного вуза. Молодого человека доставили в реанимацию, сообщает агентство Москва. Инцидент произошел в здании Высшей школы экономики на улице ..

Студент впал в кому в аудитории столичного вуза. Молодого человека доставили в реанимацию, сообщает агентство "Москва".Инцидент произошел в здании Высшей школы экономики на улице Шаболовка. По словам сокурсницы, во время занятия студент положил голову на парту. Окружающие подумали, что молодой человек уснул, и попытались разбудить его. Однако студент не просыпался. Очевидцы решили вызвать скорую.Врачи диагностировали у студента кому неясной этиологии. Обстоятельства случившегося устанавливаются, передает .